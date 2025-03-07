Kadın Girişimcilere Ödül ve Plaket Töreni Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında 13 ilin Kadın Girişimciler Kurulu başkanlarına plaket takdim edildi.

TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nca düzenlenen, "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında kurs açan, işbaşı eğitimi başlatan veya istihdama katkı sağlayan 13 ilin Kadın Girişimciler Kurulu başkanlarına plaketleri takdim edildi. - ANKARA