Kadın Girişimciler Kooperatifinde ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Ev hanımları yaptıkları yapay çiçekler ile göz dolduruyor

Kooperatif Başkanı Candoğan, "Yoğun talepler üzerine siparişleri yetişemiyoruz"

DENİZLİ - Denizli'de yapay çiçek üretimiyle faaliyetlerine başlayan S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Hayal olarak başladıkları yapay çiçekte günümüzde yurt dışına satış yapmaya başladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin Candoğan, "Siparişlerin yoğun olması nedeniyle bazen yetişemediğimiz anlar oluyor" dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan ev hanımları ve emeklilerden oluşan kadınların çiçekçilik mesleği yoğun ilgi gördü. Yaptıkları yapay çiçeklerin yoğun talep görmesinin ardından 9 arkadaş S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurmaya karar verdi. Kent genelinde düğün salonları, evlilik tekliflerinde kullanılan gereçleri ve araç süslemeleri de dahil birçok yerde kullanılan çiçekler kadın girişimciler tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Kurulan Sidelya Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kooperatifin ilk genel kurul toplantısında, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Denizli Ticaret Odası katılımları ile kadın girişimleri yalnız bırakmadı.

"Kooperatifimizin ilk genel kurulunu gerçekleştirdik"

Yaklaşık 4 ay önce başladıkları yapay çiçek üretiminde ilerleyerek kooperatif kurduklarını ve siparişlerin yoğun olması sebebiyle bazen yetişemediklerini belirten S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin Candoğan, "Bundan yaklaşık bir ay önce kooperatifimizi kurduk. Aslında bizim hikayemiz 4 ay öncesinden başladı. Ben Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmendim ve öğrencilerim ile birlikte şimdi ürettiğimiz çiçekleri yapıyorduk. Bunu iş olarak neden yapmayalım dedik. Ardından arkadaşlarımız ile konuştuk ve anlaştık. 9 arkadaş kooperatifimizi kurmaya karar verdik. Eylül'ün 26'sında kooperatifimiz kuruldu. Bugünde burada kooperatifimizin ilk genel kurulunu yapmak üzere bulunuyoruz. Bu genel kurulunda ise başkanlarımızı, yardımcılarımızı, yönetim kurulumuzu ve denetim kurumlarımızı seçtik. Arkadaşlarımla birlikte sipariş üzerine organizasyon şirketlerini çiçekler yapıyoruz. Aynı zamanda otellere, farklı tekstil şirketlerine tasarımlar yapıyoruz. Görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve çalışacağımız bir firmanın Almanya'da fuarları varmış. Onların ürettikleri doğal bir keten kumaş ile fuarda kullanılmak üzere standı süslemek amacıyla çiçekler yapacağız. Siparişlerimiz yarısında otel odalarında, düğün salonları gibi yerlerde kullanılıyor. Organizasyon şirketleri gibi ve bunların dışında nikah şekerleri, gelin buketleri yapıyoruz. Bizim ürün yelpazemiz çok geniş. Çok şükür ki işlerimizde artıyor ve çok fazla. Yetişemediğimiz anlar oluyor. O yüzden takım arkadaşlarına, kooperatifimizde üye olarak bizlere yardım edecek arkadaşlara ihtiyacımız var" dedi.

"Kooperatifimiz bizim için bir hayaldi"

Kreş öğretmenliğinden bu işe başlayan ve ürettikleri çiçeklerin yurtdışından taleplerin olduğunu dile getiren Zehra Issı, "Bir kreşte öğretmenlik görevi yapıyordum ve ardından oradan ayrıldım. Ablamın tavsiyesi üzerine böyle bir yerin olduğunu bana iletti. Ardından da yaptığımız iş hoşuma gitti ve bu işten devam ettim. Kooperatifimiz bizim için bir hayaldi. Şimdi yurtdışına çiçekler üretiyoruz. Kadınların neler yapabileceklerini böylelikle görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın girişimcilerin her zaman yanındayız"

DESOB olarak kadın girişimcilerin ve kadınların geniş sektörlere yayılması konusunda mutlu ve destekçi olduklarını belirten DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Yeni kurulmuş bir kooperatifin genel kuruluna katılım sağlıyoruz. Yapay malzemeler üretimi yapmaktalar. Bizde böyle bir girişimi destek olmak amacıyla hem kurum olarak hem de yeni girişimciler olarak yanlarındayız. Kadın girişimcilerimizin ve kadın çalışanlarımızın artması, işverenlerimizin artması ve geniş sektörlere yayılması bizlere çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Kadınlarımız girişimcileriyle, oda kokulu ve yapay çiçekler ile renk katıyorlar"

Denizli Ticaret Odası olarak kadın kooperatiflerin devamlı yanında olduklarını, kadın girişimciler ile birlikte daha fazla neler yapabiliriz diye tartıştıklarını belirten DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, "Bugün bir kadın olarak kadın kooperatifini desteklemek için buraya katıldık. Bugün Sidelya Kadın Kooperatifinin genel kurulu var. Bizler Denizli Ticaret Odası olarak kadın girişimcilere ve kooperatiflerimize elimizden gelen maddi veya manevi bir şekilde tüm konularda destek olmaya çalışıyoruz. Genelde kadın kooperatiflerimiz yeme, içme veya gıda üzerine kurulu kooperatifler. Bugün burada kadınlarımız çiçekler yapıyorlar. Ortak noktaları hepsinin bir şekilde el emeklerinin, el yeteneklerinin yoğun olması. Burada kadınlarımızın diğer ortak noktaları ise bazıları emekli, evde boş oturmak yerine buraya gelenler var. Evde boş oturmayıp üreten kadın nasıl olabiliriz, ülke ekonomisine katkıda nasıl bulunabiliriz kendi aralarında bunun münazarasını ediyorlar. Çok keyifli, güzel çiçekler yapıyorlar. Bu çiçekleri gerek bir şamdanın üzerinde veya oda kokusunun üzerinde de yapmaktalar. Önem verdiğimiz bir kadın kooperatifi. Bugünde daha fazla neler yapabiliriz diye oturup düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.