Üye Girişi
Haberler

Kadın Girişimciden Eşine Destek: 81 İle Eyer Satışı

Kadın Girişimciden Eşine Destek: 81 İle Eyer Satışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan Nezahat Yeni, 2016 yılından itibaren ürettiği eyerleri Türkiye'nin 81 iline satarak başarılı bir girişimcilik serüveni yaşıyor. Deprem sonrası evinin odasında eyer yapmaya devam eden Yeni, eşi İrfan Yeni ile birlikte el birliğiyle çalışarak at malzemeleri üretiminde büyük bir başarı elde etti.

Hatay'da yaşayan Nezahat Yeni, 'Destan' isimli atlarına yular yaparak çıktığı yolda evinin odasında eyer üretip Türkiye'nin 81 iline satarak para kazanmaya devam ediyor.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Nezahat Yeni, 2016 yılında 'Destan' isimli atına yular dikerek eyercilik macerasına başladı. Deprem sonrası evinin odasında eyer dikmeye devam eden Yeni'nin en büyük destekçisiyse eşi İrfan Yeni olmuş durumda. Ev hanımı olan ve çeyizinden kalan dikiş makinesiyle eyer dikmeye başlayan Yeni'nin diktiği eyerler Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışına da satılıyor. Eyerlerin fiyatlarıysa 20 bin TL bandında.

"İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım"

At eyeri üreten kadın girişimci 46 yaşındaki Nezahet Yeni, "6 Şubat depreminde evimiz zarar gördü ve Adana'daki köye evimize gittik. Bir süre orada kaldıktan sonra dükkanı açtık ve memleketimize geri döndük. Serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor. Atımıza yaptığımız yular ve diğer eyer gibi malzemelerden tüm insanlar istedi, onlara da yaptık ve daha sonrasında Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına bu eyerlerden gönderimizi yapıyoruz. İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım. Şu an onlarla üretimi yapıyorum. Eşim en büyük destekçim o iskeletlerini yapıyor. Müşterilerimiz istediği renkleri söylüyor bizde onlara göre eyerlerimizi makinada dikip gönderim yapıyoruz. Müşterilerimiz telefon ederek memnun kaldıklarını ve çok beğendiklerini söylüyorlar. A kaliteli derimizden eğer yapıyoruz ve eyerlerin 5 yıl ömrü oluyor. Ev hanımıydım 10 yıl önce başladım halen bu işi yapıyorum ve kazandıkça dükkanımı da yaptım. Evimde üretiyorum ve dükkanıma gönderiyorum. Eyerlerimizin maliyeti 20 bin TL ve biz 3 bin TL kar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim en büyük destekçim eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim"

Eşine destek olan İrfan Yeni, el birliğiyle çalıştıklarını belirterek "Benim Destan adında atım vardı; atıma bir yular lazım oldu eşimden bu yuları yapmasını istedim, yaptık çok da güzel oldu. Bizim serüvenimiz bir yularla başladı. Yularını yaptık ondan sonra başlık, koşum ve dizginlerini de yaptık. Kesimlerini ve kaba işlerini ben yapıyorum. Eşim dikiyor, dikim işi de bittikten sonra beraber montajını yapıyoruz çok güzel bir üretim meydana çıkıyor. Benim en büyük destekçim, eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim "dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor

Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia

 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
Kiralık konutlarda 'yıllık kontrat' dönemi

İlanları gören inanamıyor! Kiralık konutta yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkına göre maaş hesaplama! MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve tutuklandı mı? Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı? 19 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı? 18 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? (UEFA Uluslar Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.