Kadın girişimci soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yakın zamanda KOSGEB desteği alarak tekstil atölyesini kuran kadın girişimci soğuk günlerde sokak hayvanlarının kullanımına yönelik geri dönüşüm malzemelerinden barınaklar yaparak şehrin belirli noktalarındaki hayvanseverlere teslim etti.

KOSGEB desteği ile işletmesini kurarken çeşitli süreçlerden geçtiğini ifade eden kadın girişimci Serpil Şen, "Her zaman işi ile ilgili yenilikleri düşünürken geri dönüşüm malzemelerinin sürdürülebilir ve farkındalık oluşturacak şekilde geri dönüşümü üzerine düşüncelerim vardı. Elimdeki karton artık bezler kumaş parçaları poşetler için bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için barınaklar yaparak onlara destek olmaya karar verdim" dedi.

Kadın girişimci Serpil Şen'in hazırladığı projeye destek veren Zehra Orhan, "Ortak yaşam alanı olarak kullandığımız dünyamızda sokak hayvanlarını da düşünmemiz gerekiyor. Süreci oldukça detaylı şekilde değerlendirip çalışma yapmaya karar verdik. Çalışanlarımız hayvansever arkadaşlarımızla bir barınak atölye çalışması yaptık. Daha sonra elimizdeki tüm geri dönüşüm malzemelerini değerlendirdik. Arkadaşlarımız çok heyecanlıydı. Çalışanlarımızda bu tür bir sosyal etkinliğe katıldıkları için çok mutlu oldular" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel