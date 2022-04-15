Kadın futbolcular: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık'

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen kadın futbolcular, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova ilçesindeki Mehmetçik'e iftar sürprizi yapan Erdoğan, daha sonra beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile İpekyolu Caddesi'ndeki Fuat Usta Baklavacıya geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yüksekova Belediyespor'un kadın futbolcuları, yaşadıkları o anın heyecanını anlattı.

Büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Takım Kaptanı Esra Arlı, "Sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'ya geldi. Bizi çok mutlu etti. Çünkü ummadığımız bir yerde ve zamanda canlı canlı görme fırsatımız doğdu. Yaklaşık 40 dakika bir konuşmamız oldu. Bu 40 dakika içinde güzel bir konuşma oldu. Bizim takımımıza güzel sözleri oldu. Bizi yakın zamanda Ankara'ya beklediklerini söylediler. Biz bu mutluluğu hala yaşıyoruz. İnşallah bir daha gelir Yüksekova'mıza" dedi.

"Hala o heyecanı yaşıyoruz" diyen sporcu Yazgül Bilici de, "Cumhurbaşkanımızı karşımızda gördük ve çok mutlu olduk. Çok güzel bir sürpriz oldu bize. Bizde Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek güzel vakit geçirdik. Cumhurbaşkanımızı bir daha aramızda göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ