Kadın Esnaflara Çiçek Jestleri

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kurumlarında çalışan ve emekçi kadın esnaflara çiçek takdim ederek, iyi haftalar diledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, emekçi, çalışan kadın esnaflarının tek tek işyerlerine giderek çiçek hediye etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, kendi bünyesinde çalışan kadın personellerini de unutmadı. Çiçeklerini alan kadın esnaflar ve personeller bu çiçek jesti için teşekkür ettiler. - BİLECİK