Kadın eli mobilya sektörüne de değdi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi kapsamında kadınlar mobilya imalatı ve montajı eğitimi alarak iş hayatına katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Kadınların teknik alanlarda meslek sahibi olmasını sağlayan proje kapsamında verilen eğitimlerle, kadınlar mobilya imalatından inşaata kadar birçok farklı alanda kalifiye hale getiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde sunulan eğitimler, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Bu eğitimlerden biri olan 'Mobilya İmalatı ve Montajı' programı, kadın kursiyerlerin sektörde iş bulmasına katkı sağlıyor.

Tırmıl MERCEK'te eğitim alan kursiyerlerden Emel Tosun ve Işık Fatma Yüce; süreci başarıyla tamamladıktan sonra, Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında istihdam edildi. 2 kadın usta, erkek egemen olarak görülen bir iş dalında başarıyla çalışıyor. 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi, kadınların mesleki beceriler kazanarak üretime katılmalarını ve ekonomik bağımsızlık elde etmelerini hedefliyor. Merkezde mobilya sektörünün yanı sıra inşaat, kaynakçılık ve diğer teknik alanlarda da eğitim veriliyor. Bu sayede kadınlar birçok meslek dalında yer alarak, iş gücüne nitelikli katkı sağlıyor. Proje kapsamında alınan eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile yapılan iş birliği sayesinde istihdam olanaklarına dönüştürülüyor.

'MERSİNLİ KADIN USTALAR PROJESİNİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK'

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde iş piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimiydi. TırmılMERCEK'te eğitim alan Fatma Hanım ve Emel hanım, yaklaşık 2,5 ay Mobilya İmalat ve Montaj eğitimi aldıktan sonra, bizim istihdam ekibimizle Kariyer Merkezi iş birliğinde firmalarla görüşmeye başladılar ve Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında işe başladılar" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in kadınlara verdiği destek ve onlara duyduğu güven sayesinde 'Mersinli Kadın Ustalar' projesini başlattıklarını kaydeden Maya, "Merkezimizde sadece mobilya eğitimi yok. İnşaattan, kaynağa birçok eğitim alanlarında kadınlarımızı yetiştiriyor ve kalifiye iş gücü olarak istihdamlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda, 'Mersinli Kadın Ustalar' projemizin de meyvelerini toplamaya başladık. Kadınların her alanda yeteneklerini ve el becerilerini gösterebileceğini ve ustalaşabileceğini ispatlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kadınların iş alanlarında kendine yer edindiğini görmenin de mutluluk verici olduğunu sözlerine ekleyen Maya, meslek sahibi olmak isteyen tüm kadınlara kapılarının açık olduğunu ifade ederek, "18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların isteklerini geliştirmek ve yeni meslek edinmelerini sağlamak için bekliyoruz. Onları, istihdam yolunda desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'KADINLAR İNANIP, KENDİ SINIRLARINDAN BİR ADIM ÖTEYE ADIM ATTIĞI AN HER İŞİ BAŞARIR'

Mobilya İmalat ve Montaj eğitimi alarak Mersinli bir kadın usta olan 2 çocuk annesi Emel Tosun, Tırmıl MERCEK'te 2,5 ay 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimi alıp, kursun sonunda da sınava girerek Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını söyledi. Tosun, "Belgemi aldıktan sonra Kariyer Merkezi'ne başvuru yaptım. Kariyer Merkezi tarafından da bir mobilya fabrikasına yönlendirildim. Burada PP Makinesi Operatörü olarak çalışıyorum. PP Makinesi, kapı pervazı ve kasası bantlama makinesi. Buradaki üretimde yer alıyorum. Bir kadın olarak, erkek ustalarla aynı işi yapıyorum. Kadın kendine inanırsa her işi yapar. Sadece inanmak gerekiyor. Hemcinslerime de sesleniyorum; inanıp kendi sınırlarınızdan bir adım öteye adım attığınız an her işi başarırsınız" dedi.

'ERKEKLERİN YAPABİLDİĞİ HER İŞİ KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ'

Tırmıl MERCEK'te 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimi alan Işık Fatma Yüce ise 2,5 ay dolu dolu bir eğitim programı geçirdiklerini anlatarak şunları söyledi:

"Eğitimimiz çok güzel geçti. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ölçü çıkartmayı, kesim yapmayı, montaj yapmayı ve daha birçok şeyi öğrendik. Bize bu sürede yardımcı olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. MYK belgemizi aldıktan sonra Kariyer Merkezi'ne başvurduk. Kariyer Merkezi de bizi bir fabrika ile görüştürerek istihdamımızı sağladı. Şu an ben Minifix Makinesi Operatörü olarak çalışıyorum. Erkeklerin yapabildiği her işi kadınların da yapabileceğini gösterebilmek için attığımız bu adımda, gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Çocukların için, kendin için dik bir duruşla, erkeklerin yapabildiği işlerin aynısını ve hatta daha fazlasını yapabilmeyi herkese gösterebilmek için buradayız ve gayet iyiyiz. Anneleri bir meslek sahibi olduğu için, çocuklarım da çok mutlular. Hiçbir kadının evde oturmasını istemiyorum. Erkeklerle beraber çalıştığımız bu ortamda, kadınların da her şeyi yapabileceğini gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz."

Haber-Kamera: MERSİN,