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Kadın Cinayetlerine ve Şiddetine Karşı Tepkiler Artıyor

Kadın Cinayetlerine ve Şiddetine Karşı Tepkiler Artıyor
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KESK Samsun Kadın Meclisi, son dönemde artan kadın cinayetleri ve taciz olaylarına karşı basın toplantısı düzenleyerek tepkilerini dile getirdi. Cinayetlerin sorumluları olarak iktidarı suçladılar.

(SAMSUN) - KESK Samsun Kadın Meclisi Eğitim-Sen Samsun Şubesi, kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere karşı tepki açıklaması yaptı.

KESK Samsun Şubeler Platformu Kadın Meclisi İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile birlikte kadınların son süreçte karşı karşıya kaldığı tacizlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. KESK Samsun Şubeler Platformu Kadın Meclisi basın açıklamasını yapan SES Samsun Şubesi Kadın Sekreteri Yasemin İğci "Cinayet mahalli olan bu ülkede güvende değiliz" dedi.

İğci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4 Ekim'de bu ülkenin karşılaştığı en korkunç günlerden biri daha yaşandı. İki kadın göz göre göre vahşice katledildi. Daha 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner sosyal medyasından açıkça katliam çağrısı yapan suç kayıtlarına rağmen herhangi bir kovuşturma yapılmayan, yargılanmayan katil Semih Çelik tarafından katledildi. Başka bir kadın sokakta yürürken iki erkek tarafından taciz edildi. Dakikalarca süren tarihinde saldırganlar önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya baskısı ile tekrar gözaltına alınan saldırganlar ses çıkarılmamış olsaydı bugün sokakta aramızda dolaşmaya devam edecekti. Nedense adalet tecelli etmek için tepkilere göre hareket ediliyor. Bu yıl boyunca neredeyse her gün bir kadın arkadaşımız erkekler tarafından katledildi.

"AKP ve MHP iktidarına karşı sokakları terk etmeyeceğiz"

"Biz biliyoruz ki bu cinayetlerin sorumluları 6284 sayılı kadına karşı şiddetle mücadele yasasına saldıranlar, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çıkanlar, kadınlara karşı şiddeti kadınların çözmesi gereken bir sorun olarak gören, iktidardan muhalefete kadınların eşitlik mücadelesini gözlerini kapatanlardır. Ama bizler yaşadığımız tüm acılara ve size rağmen bizi hayattan koparmaya çalıştığınız politikalarınıza karşı direnmeye, kadın cinayetlerinin politik olduğunu haykırmaya devam edeceğiz. Katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, aklayan ve cezasızlık politikalarıyla öldüren AKP, MHP iktidarına karşı sokakları asla terk etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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