Haberler

Köse'den kadın cinayetlerine dikkat çeken açıklama

Köse'den kadın cinayetlerine dikkat çeken açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kadın cinayetlerini sadece adli bir vaka olarak görmenin ötesinde, toplumsal bir çöküş olarak değerlendirdi. Empati duygusunun zayıfladığına dikkat çeken Köse, bu sorunun sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurguladı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, toplum olarak ciddi bir iletişim ve empati krizi yaşandığını belirterek, "Düşünmüyoruz, düşünmeden konuşuyoruz. Karşımızdakini anlamıyoruz. Bir kaosun, bir gürültünün içindeyiz ve maalesef birbirimizin sesini duyamıyoruz" dedi.

Kadın cinayetlerinin yalnızca adli bir vaka olarak ele alınamayacağını vurgulayan Köse, meselenin toplumsal ve kültürel bir çöküşün göstergesi olduğunu ifade etti. Köse, "Kadına yönelik şiddet ve cinayetler, bir anlık öfkenin değil; yıllar boyunca biriken sevgisizlik, tahammülsüzlük ve anlayışsızlığın sonucudur. İnsanlar konuşuyor ama dinlemiyor, görüyor ama anlamıyor" diye konuştu.

Toplumda empati duygusunun giderek zayıfladığını ifade eden Köse, şunları söyledi: "Her birey kendi sesini duyurma derdinde. Gürültü arttıkça vicdanlar susuyor. Kadın cinayetlerini önlemek istiyorsak önce birbirimizi gerçekten dinlemeyi öğrenmeliyiz. Eğitimden aile yapısına, medyadan sosyal hayata kadar her alanda ciddi bir yüzleşmeye ihtiyacımız var."

Düşünce Rotası Derneği olarak farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Köse, yetkililere ve topluma çağrıda bulunarak, "Bu mesele sadece kadınların değil, hepimizin meselesidir. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Daha adil, daha anlayışlı ve daha vicdanlı bir toplum için hep birlikte sorumluluk almalıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber