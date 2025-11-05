Kadın Cinayeti Davasında Duruşma Ertelendi

Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Dilara Günana'nın 4 Mayıs 2024'te kaybolmasından 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin arkadaşı Volkan Kaplan ile aile fertlerinin arasında bulunduğu toplam 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan Kaplan katıldı.

Duruşmayı izlemeye gelen siyasi parti, Elazığ Kadın Platformu ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, duruşma salonuna alınmayacakları yönündeki karara itiraz etti. Bunun üzerine her siyasi parti ve platformdan birer temsilci de duruşmayı izledi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere süre talep etti.

Duruşma, 12 Ocak 2026'ya ertelendi.

Elazığ Sedeftepe Köyü'nde 4 Mayıs 2024 tarihinde kaybolan Dilara Günana'nın cansız bedeni 9 gün sonra gömülmüş halde bulunmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda Volkan Kaplan hakkında "kasten öldürme", babası Yaşar Kaplan hakkında bu suça yardım, annesi Nesrin ile kardeşi Serkan Kaplan hakkında da "suç delillerini gizleme" suçlamasından dava açıldı.

"Erkek şiddetinin toplumsal ve politik bir mesele olduğunu her defasında haykırmaya devam edeceğiz"

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, duruşmanın ardından Elazığ Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Platform Sözcüsü Esin Coşkun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sadece bir kadın daha yaşama hakkından mahrum bırakıldığı için değil, bir toplum susturulmasın diye toplandık. Bugün burada Dilara Günana'nın adı bu ülkenin utanç tarihine bir kez daha kazınmasın diye toplandık. Dilara bir anne, bir kadın, birilerinin evladıydı. Yaşamı sevgilisi tarafından elinden alındı, toprağa gömüldü. Ama biz biliyoruz ki kadınlar öldüğünde aslında bir ülke toprağa gömülür. Bizler kadınların ölümünü aile içi mesele, kıskançlık, adi öfke olarak adlandıran o dilin karşısındayız. Çünkü o dil bu cinayetlerin ortağıdır. Erkek şiddetinin toplumsal ve politik bir mesele olduğunu her defasında haykırmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetleri bireysel değildir; sistematik, örgütlü ve devletin rızasızlık politikaları ile beslenmektedir. Buradan adalet sistemine seslenmek istiyoruz. Kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayın. Hiçbir tahrik bahanesi, pişmanlık sözü bir cinayeti hafifletemez. Adalet erkek egemenliğinin değil, yaşamın tarafında olmalıdır. Dilara'nın yaşamı bir istatiksel veri değil, direniştir. O direnişin devamı biziz. Kadınların özgürce, korkusuzca, şiddetsiz bir yaşam kurma hakkı için, sokaklarda, adliyelerde ve meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Dilara'nın çıkmayan sesiyiz. Toprağa gömülmüş kadınların çığlığıyız. Bir kez daha söylüyoruz. Bizim hayatlarımız sizin yasalarınıza sığmayacak. Her öldürülen kadının ardından büyüyen öfke bu ülkenin değişmeyen vicdanıdır."