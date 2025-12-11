Haberler

Otuza yakın kadına çiftçi eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nuribey beldesindeki kadın kursiyerlere tarımsal üretim, destekler ve iklim değişikliği konularında eğitim verdi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nuribey beldesinde 30'a yakın kadına eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı çiftçi eğitim toplantılarımıza Tarımın İsimsiz Kahramanları-Kadın Çiftçi Eğitimleri ile devam edilmektedir.

Kadın Çiftçi Eğitim Programı bugün Nuribey beldesinde gerçekleştirilmiştir. Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Nuribey Kur'an Kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere; Müdürlüğümüzün görevli personelleri tarafından 'Tarımsal Üretim Planlaması, Tarım ve Hayvancılık Destekleri, Tarım Sigortaları ve Küresel İklim Değişikliği' ile

ve benzeri konularda bilgilendirme ve eğitim verilmiştir. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ilimizin her noktasında üreticilerimize ulaşmayı ve özellikle kadın çiftçilerimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı devam ediyoruz. Kadın çiftçilerimizin yanında, üretimin ve bereketin daima destekçisiyiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
