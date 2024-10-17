Kadın Çiftçiler Günü Erzurum'da Kutlandı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri "Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kadın çiftçiler ile bir araya gelerek kutladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı. - ERZURUM