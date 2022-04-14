Kadın astsubaylar, hemcinslerine KADES'i anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje ile jandarma kadın astsubaylar, kırsal mahallelerde yaşayan hemcinslerine Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) anlattı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kadın astsubaylar, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla Yeşilova, Durasıllı ve Taytan Mahallelerinde bilgilendirme çalışması yaptı. Kadın astsubaylar, mahallelerde yaşayan kadınlara KADES hakkında bilgi verip, KADES uygulamasını kadınların cep telefonlarına indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi.

Kadın astsubaylar, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet gibi olayların başlarına gelmesi durumunda cep telefonuna yüklenen uygulama ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. - MANİSA