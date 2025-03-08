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Kadın Ambulans Şoförü Hilal Kıymaz, Zamanla Mücadele Ediyor

Kadın Ambulans Şoförü Hilal Kıymaz, Zamanla Mücadele Ediyor
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Düzce'de görev yapan kadın ambulans şoförü Hilal Kıymaz, her gün hayat kurtarıyor. Trafikte karşılaştığı prejudisler ile mücadele eden Kıymaz, kadın sürücü olarak erkek egemen meslek dalında fark yaratıyor.

Düzce'de bir dakikanın bile hayat kurtardığı anlarda direksiyon başında görev yapan kadın ambulans şoförü Hilal Kıymaz, her gün onlarca insanın hayata bağlanmasına vesile oluyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan ATT Hilal Kıymaz, yalnızca zamana değil, toplumsal ön yargılara karşı da mücadele veriyor. Gecesi gündüzüne karışan mesailerde görev yapan kadın sürücü Hilal Kıymaz, hız ve hassasiyeti bir araya getirerek her gün onlarca insanın hayatına dokunuyor. Hem direksiyon başında ustalığını konuşturan hem de sağlık ekiplerini en hızlı şekilde olay yerine ulaştıran kadın sürücü, erkeklerin egemen olduğu meslekte de fark oluşturuyor. Trafikte erkek sürücülerin ön yargı ile baktığını belirten Hilal Kıymaz, "Ambulans şoförü olmak ihtiyaç doğrultusunda ben bu eğitimi aldım. Ekip içerisinde ihtiyaç olduğu zaman kadın sürücü olarak görev alıyorum. Trafikte karşılaştığımız zorlukların en başında, ambulansa genel olarak yol verilmiyor. Genellikle fermuar sistemini uygulayamıyoruz. Ama umuyorum ki önümüzdeki günlerde fermuar sistemini Türkiye'de uygulayacağımızı düşünüyorum. Genellikle emniyet şeridini kullanıyoruz. İnsanlar kadın sürücü olarak beni gördüklerinde genelde yargılıyorlar. Ama genelde çoğu kişi tebrik ediyor. Özellikle yaşlı teyzelerimiz beni gördüğünde çok mutlu oluyorlar. Erkekler birazcık yadırgıyorlar bu durumu. Genel olarak kadın sürücülere karşı bir yadırgama oluyor. Bu şekilde çalışmaktan kendimle gurur duyuyorum. Sürücülük yaparken keyif alıyorum. İnsanların takdir edeceği bakışları gayet gurur verici oluyor. Tabii ki bir heyecan oluyor ama sürekli işin içinde olduğumuz için daha rahat okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Düzce'de 78'i kadın 174 UMKE, 147'si kadın 306 Acil Sağlık personeli İş Sağlık Müdürlüğü'nde görev alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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