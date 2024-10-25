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Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış ve Kardeşlik Vurgusu
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Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ve 25 aşiret lideri, devlet büyüklerinin attığı barış adımlarını desteklediklerini belirterek toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, "Son günlerde bazı devlet büyüklerinin ve siyasi parti liderlerinin tarihi bir sorumluluk alarak umuda, barışa, kardeşliğe, huzura doğru attığı hayırlı ve uğurlu adımı kıymetli bulduklarını ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını" belirtti.

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek konuşmaya başlayan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan, son günlerde bazı devlet büyüklerinin ve siyasi parti liderlerinin tarihi bir sorumluluk alarak umuda, barışa, kardeşliğe, huzura doğru attığı hayırlı ve uğurlu adımı kıymetli bulduklarını ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, yaşadıkları coğrafyanın yıllardır büyük acılara, ölümlere, hüzünlere, göçlere ve gözyaşlarına maruz kaldığını ifade ettiler.

Açıklamada, "Çok büyük can ve maddi kayıplar oldu. Bu acılara yol açan tutum ve davranışlar var oldukça da böylesi bir ortamın devam etmesini arzulayan iç ve dış şer odakları kendilerine bir şekilde malzeme bulacak ve acıların daha da derinleşmesi için var güçleriyle çalışmaya, karıştırmaya, çatıştırmaya devam edecektir. Zaman bize gösterdi ki bütün bu sorunların tek çözüm adresi yine içimizdeki aklıselim bakış açısı, yönetim ve yaşam tecrübesidir. Toplumumuzun muhtaç olduğu bu birliktelik, yeniden toplumsal barış ve kardeşlik ruhunu inşa etmenin yolu; ortak değerlerimiz, kültürümüz ve inançlarımızdır. Artık acılar ve gözyaşı üzerine değil, hep birlikte güzel bir gelecek tesis etmek üzere toplumumuzun tüm kesimleri daha çok sorumluluk ve inisiyatif almalıdır. Bu bağlamda son günlerde bazı devlet büyüklerimizin ve siyasi parti liderlerimizin tarihi bir sorumluluk alarak; umuda, barışa, kardeşliğe, huzura doğru hayırlı ve uğurlu bir adım atmış olmalarını çok kıymetli buluyoruz, destekliyoruz ve Iğdır'daki aşiretler olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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