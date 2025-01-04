Kadıköy'deki Oyuncaklı Ev, Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İstanbul Kadıköy'de dış cephesi oyuncaklarla süslenerek büyük bir ilgi gören "Oyuncaklı ev" önümüzdeki aylarda yıkılarak tarihe karışacak. Evin son hali dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Kadıköy'de Yeldeğirmeni Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yaşayan Ecevit Çalışkan, yıllar önce taşımacılık yaptığı bir iş sırasında kendisine hediye edilen ilk oyuncağı evinin dış cephesine astı. Çalışkan, semti gezen ve mahalle sakinlerinin de hediye ettikleri oyuncakları da alarak evinin duvarlarını süsledi. rengarenk oyuncakların sergilendiği bu bina zamanla 'Oyuncaklı ev' olarak anılmaya başlandı. Hem mahalle sakinlerinin hem de İstanbul'un farklı semtlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen bu ev, artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarih kokan sokakta gezenlerin mutlaka fotoğrafını çektiği 'Oyuncaklı ev' şimdilerde son günlerini yaşıyor. Çalışkan, Mayıs ayı içerisinde binanın yıkılacağını söyleyerek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

"Tamamen yıkacaklar, oyuncaklar olmayacak artık"

Ecevit Çalışkan, evinin yıkılacağına çok üzüldüğünü söyleyerek, " Yaklaşık 15 yıldır bu binada oturuyorum. Eşya taşırken bir kardeşimizden aldığım oyuncakla evimi süslemeye başladım. Oyuncaklar zamanla çoğaldı. Müteahhit geldi. Evin yıkılacağını söyledi. Üzüntü verici bir haber aldık. Şimdi oyuncaklarımız yavaş yavaş azalıyor. İnsanlar bu duruma üzülmüş. Sen nereye gideceksin. 'Sen mahallemizin Ecevit ağabeyisin. Gitmeni istemiyoruz' dediler. Destek olmaya çalışıyorlar. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bu durumu çok üzgünüm. Tamamen yıkacaklar, oyuncaklar olmayacak artık. Buraya benzer bir yer bulamam ama apartmanda olsa yine böyle oyuncak asacağım" dedi. - İSTANBUL