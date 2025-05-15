Kadıköy'deki Gençlik Etkinliğinde Tutuklanan Gençler Tahliye Edildi

Kadıköy'deki Gençlik Etkinliğinde Tutuklanan Gençler Tahliye Edildi
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Kadıköy'de düzenlenen 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' etkinliğinde suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık ve 2 sanık, mahkeme tarafından tahliye edildi. Sanıklar, etkinlikteki rolleriyle ilgili savunmalarını yaptılar.

Kadıköy'de 8 Nisan'da gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık ve 2 sanık tahliye edildi.

Kadıköy'de 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve çok sayıda vatandaş da destek olmak için adliyeye geldi.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Esila Ayık, Belçika'da üniversite öğrencisi olduğunu, etkinlikte sadece fotoğraf çekmek amacıyla bulunduğunu söyledi. Elindeki dövizi tanımadığı maskeli bir kişinin verdiğini ve yalnızca kısa bir süre taşıdığını belirten Ayık, suç işleme niyeti olmadığını ifade etti. Cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını ve eğitimine devam edemediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanıklardan Arda Öğüşlü ise etkinliğe konser amacıyla gittiğini, pankartı hazırlamadığını ve sadece kısa süreli elinde tuttuğunu söyledi. Psikolojik tedavi gördüğünü, cezaevinde bu tedaviyi düzenli sürdüremediğini belirterek sınavlarını kaçırdığını ve öğrenimini aksattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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