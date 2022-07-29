Kadıköy'de Yeni Binaların Enerji Verimliliği Artacak

Kadıköy Belediyesi, ilçede devam eden parsel bazlı bina dönüşümlerinde sürdürülebilir şehircilik ve yeşil bina esaslarından biri olan "enerji verimliliğini" artırmak üzere yeni bir meclis kararı aldı.

Belediye, iklim değişiminin etkilerinin daha yıkıcı hale gelmesiyle, 2018 yılında alınan meclis kararı ile 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı hedefleyen bir "İklim Eylem Planı" hazırlamıştı. Proje kapsamında; enerji verimliliğini artırmak üzere 9 Haziran'da alınan yeni meclis kararı, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Karara göre, yapı ruhsat aşamalarında "Binalarda Enerji Performansı" yönetmeliğinde tanımlanan B sınıfı enerji performansı zorunlu tutuluyor. Belediye bu uygulamayla, binalardan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serhat Şahin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Karbon salımlarının azaltılmasına dair hedefimiz bağlamında, tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de karbon salımlarının yaklaşık yüzde 40'ına sebep olan binalar, 'enerji verimliliği' sektöründe en önemli konuların başında geldiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün koordinesi ile yapı ruhsat ve iskan aşamalarında, yapılardaki enerji verimliliğini artırarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde tanımlanan B sınıfı enerji performansını zorunlu tutacağız.

Bu uygulama ile yapılarımızdaki ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmadan kaynaklı enerji ihtiyacını azaltarak 2030 yılına kadar iklim hedeflerimize ulaşmayı ve her geçen gün yükselen enerji fiyatları karşısında da binaları yenilenecek vatandaşlarımızın ekonomisinde tasarruf sağlamalarına katkı sağlayabileceğiz."