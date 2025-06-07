Kadıköy'de Taciz İddiasıyla 71 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Kadıköy'de Taciz İddiasıyla 71 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de canlı yayın yapan Güney Koreli kadını taciz eden 71 yaşındaki Y.Z.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Taciz iddialarını reddeden şüpheli, kalabalıkta yanlış anlaşılmalar olabileceğini savundu.

Kadıköy'de Güney Koreli kadını taciz eden 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli kadını taciz eden 71 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Sosyal medyada 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran Cuma günü Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziki tacize uğradı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından 71 yaşındaki Y.Z.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"Bayramını kutladım"

Şüpheli Y.Z.A. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadan. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince bende 'iyi bayramlar' dedim ve şahsın elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada da şahsın poposunu ellemedim ancak kalabalıktan dolayı elim değmiş olabilir. Ayrıca ben şahısla yüz yüze karşılaştığım sırada kendisinin konuştuğu ifadeleri anlamadığımdan sözler kullanıp kullanmadığımı anlamaya çalıştım. Ancak ben müşteki şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Tarafıma isnad edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"Kalabalık olduğu için temas olmuş olabilir"

Şüpheli hakimlik sorgusunda ise kimseye tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Ne dediğini de anlamadım. Ben ona 'bayramın mübarek olsun' dedim. Ben kendisine hiçbir şekilde kasti dokunmadım. Kalabalık olduğu için temas olmuş olabilir" dedi.

Şüpheli Y.Z.A., hakimlik ifadesinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.