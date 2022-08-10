Kadıköy'de 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu' Başlıyor Kadıköy’de ‘tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın’ sloganıyla hazırlanan ‘Mahallemde Çocuk Tiyatrosu’, bu yılki programına 12 Ağustos’ta başlayacak. Çocuk oyunları, Kadıköy’ün dört mahallesine gezici sahnelerle ulaşacak. Kadıköy'de 'tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hazırlanan 'Mahallemde Çocuk Tiyatrosu', bu yılki programına 12 Ağustos'ta başlayacak. Çocuk oyunları, Kadıköy'ün dört mahallesine gezici sahnelerle ulaşacak. Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Mahallemde Çocuk Tiyatrosu, 12 – 23 Ağustos 2022 tarihleri arasında tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturacak. Belediye, mahalle aralarına kuracağı gezici sahnelerle çocuklara tiyatro götürerek, her çocuğun tiyatroyla tanışmasını sağlamayı hedefliyor. Çocuklar, her gün 20.00'de sergilenecek farklı oyunlarla tiyatro izlemenin tadını yaşayacak. 12 gün boyunca sürecek olan tiyatro gösterimleri, Kadıköy'ün dört ayrı mahallesinde yapılacak. Programın açılışı, 12 Ağustos'ta Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdığı Korkusuz Salyangoz adlı oyunla Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. ANKA / Yerel Kadıköy Belediyesi Kadıköy Çocuk Yerel Haberler

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