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Kadıköy'de kartpostallık gün doğumu

Kadıköy'de kartpostallık gün doğumu

Yerel Haberler

Kadıköy'de güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu.

Kadıköy'de güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu ile beraber bulutların muhteşem uyumu görenleri hayran bıraktı. Bulutların oluşturduğu kızıl renk kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fenerbahçe Kadıköy Yerel Haberler

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