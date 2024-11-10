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Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyerlere Çarptı; Yaralı Yok

Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyerlere Çarptı; Yaralı Yok
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Kadıköy'de bir İETT otobüsü, durağa yanaşırken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, bariyer otobüsün içine girdi.

Kadıköy'de İETT otobüsü durağa yanaştığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün içerisine yaklaşık 10 metre giren bariyer kesilerek çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Kadıköy D-100 Karayolu Acıbadem otobüs durağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönünde seyir halinde olan Şevket K. kontrolündeki 34 HO 3804 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü durağa yanaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu bariyer 10 metre kadar otobüsün içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 5 yolcu ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri yol üzerinde trafik emniyetini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüs içerisine girmiş bariyeri keserek çıkardı. Yaşanan kaza sebebiyle D-100 Karayolu Acıbadem Mevkiinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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