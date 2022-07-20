Kadıköy'de evde mahsur kalan karga için mahalleli seferber oldu

Kadıköy'de, sahibinin uzakta olduğu boş bir eve giren karga girdiği evde 10 gündür mahsur kaldı. Kargayı fark eden komşular ise kurtarmak için seferber oldu. Komşular, evde mahsur kalan kargayı doyurabilmek için balkon kapısından uzattıkları hortum ile besleyerek yaşatmaya çalışıyor.

Kadıköy Göztepe'de bulunan bir apartman dairesinin tuvalet camından giren karga yaklaşık 10 gündür girdiği evde mahsur kaldı. Evde aç kalan karga camlara vurması sonucu komşular tarafından fark edildi. Komşular kargayı kurtarmak ve doyurmak için seferber oldu.

Ev sahibine ulaşan komşular ev sahibinin bir süre daha gelmeyeceğini öğrenince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibi, evde olmaması ve müdahale edilmemesini istemesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri kargaya müdahale edemedi. Durum üzerine komşular balkona tırmanarak balkon kapısında bulunan delikten hortum uzatarak kargayı beslemeye başladı. Komşular evde mahsur kalan karganın kurtarılması için yetkililerden yardım bekliyor.

"10 gündür bu şekilde kargayı beslemeye çalışıyoruz"

Karganın mahsur kaldığı apartmanda esnaf olan Mehmet Cengiz Kitapçıoğlu, "Aşağıda dükkanımız var, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekmiş bizi aradılar. Biz de dairenin sahibine ulaşmaya çalıştık, burada olmadıklarını söylediler. Bayram bittiğinde son çare yukarı çıktık. Karga çok aç vaziyetteydi, camlara vuruyordu. Yerde su olmadığı halde gagasını yere sürüyordu. Balkon kapısında bir delik fark ettik ve delikten hortum ile su ile yem verdik. Yaklaşık 10 gündür bu şekilde kargayı beslemeye çalışıyoruz. Allah bizi de karga olarak yaratabilirdi, her şey onun emri ile oluyor. Biz de karganın yerinde olmuş olabilirdik, o da bir can taşıyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel