Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kadıköy'de beton ve zemin laboratuvarına başvurular arttı. Teste giren bazı betonların yapısında gazete kupürü çıktı.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binaların yapı ve zeminlerinin sağlamlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Numuneler arasında bulunan ve yaklaşık 30-35 yıllık bir binaya ait beton örneğinden ise gazete kupürü çıktı. Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucunda binalardan alınan numunelerde, deprem risk tespiti yapılıyor. Alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra özel makinelerle test ediliyor.

Depremden sonra talep arttı

Kadıköy Belediyesi Beton ve Zemin Laboratuvarı sorumlusu Menekşe Perdi, "Depremden sonra mevcut binalarda oturanlar, yeni yapılarda oturan vatandaşlarımızdan çok talep var. 2000 yılından önce yapılan yapıların 6366 yasa çerçevesinde riskli yapı tespitini yapıyoruz 2012'den itibaren. Sadece binalarını kontrol ettirmek isteyen vatandaşlarımız da var. Fakat yasa çerçevesi dışında herhangi bir yapıda inceleme yapılmadan bir çalışma yapmıyoruz. Vatandaşlarımızı tabi ki yönlendiriyoruz. Binanın performans hesabını yaptırmak istediğinde üniversitelerimizi ve inşaat mühendislerine odasına gitmeleri ve oradan bu hesapları yaptırmaları gerektiğini belirtiyoruz. Yönetmelik çerçevesinde yapılan hazır beton dediğimiz mühendislik hizmeti almış beton dayanım sonuçları ile 35-40 yaşındaki bir binadan alınan beton dayanım sonuçları arasında çok büyük farklar var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL