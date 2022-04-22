Kadıköy'de çocukların yeni adresi İDEA Çocuk açıldı

Kadıköy'de, çocukların geleneksel ve dijital araçları kullanarak bedensel ve zihinsel becerilerini geliştirebilecekleri İDEA Çocuk'un açılışı gerçekleştirildi. Sunuculuğunu çocukların yaptığı programda, çocuk orkestrası keman çalarken Başkan Şerdil Dara Odabaşı ise şiir okudu.

Kadıköy Belediyesi'nin yeni bir kamusal alan fikri olarak hayata geçirdiği İDEA Kadıköy'ün çocuk versiyonu olma özelliği taşıyan İDEA Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açtı. Gerçekleştirilen programa Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Sunuculuğunu çocukların yaptığı programda Başkan Şerdil Dara Odabaşı şiir okudu. Çocuk orkestrası keman çalarken, İDEA Çocuk içerisinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Hem bedensel hem de düşünsel becerileri artacak

5-15 yaş arasındaki çocukların kullanımına açılan İdea Çocuk'ta geleneksel ve dijital araçlar kullanılarak çocukların gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yapı içerisinde uzmanlar ile yürütülecek işbirliği sonrası oluşturulacak atölyelerde çocuklar hem bedensel hem de düşünsel becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

"Çocuklarımıza armağan olarak bu mekanı vereceğiz"

Kadıköy'ün birçok noktasında etkinliklerin devam edeceğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy'de 3 gün boyunca farklı mahalle ve parklarda etkinlikler sürmeye devam edecek. Bugün İDEA Çocuk'un açılışını yaptık. Çocuklarımıza armağan olarak bu mekanı vereceğiz. Aynı zamanda parklarımızdaki oyun alanlarıyla, atölyeleriyle çocukları karşılayacağız. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu önder Mustafa Kemal'in geleceğimizi ve cumhuriyetimizi emanet ettiği çocuklarımızın bayramını yakışır bir şekilde kutluyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel