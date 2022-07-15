Kadıköy'de Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri Başlıyor - Haberler

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Kadıköy'de Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri Başlıyor

ANKA - Yerel
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Kadıköy'de Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri Başlıyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde ücretsiz düzenlenen yaz atölyeleri, 18 Temmuz’da başlıyor. Çocuklar, yaz tatilini Kadıköy’de hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen yaz atölyeleri, 18 Temmuz'da başlıyor. Çocuklar, yaz tatilini Kadıköy'de hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek yaz atölyelerinde çocuklar, drama, müzik, resim, dans, jimnastik ve masal atölyeleri gibi birçok etkinliğe, 18 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında katılabilecek.

Yaz atölyelerinde, 2 – 14 yaş grubundaki çocuklar için değişik malzeme ve tekniklerle hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve özgüvenlerini destekleyecek Yaratıcı Drama Atölyesi, Temizlik Robotu Yapım Atölyesi gibi 40'dan fazla atölye olacak.

Yaz atölyeleri, farklı gün ve saatlerde düzenlendiği için birden fazla atölyeye katılma olanağı bulunuyor. Katılımcılar, atölye tarihinden 5 gün önce online olarak ücretsiz kayıt yaptırabilecekler.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi atölyelerine kayıt sayfasına ve detaylı programa, http://hkckm.kadikoy.bel.tr/ linkinden ulaşılabilecek.

ANKA / Yerel

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