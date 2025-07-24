Kadıköy'de 14 Yaşındaki Çocuğun Öldürülmesi Davasında Sanık Sayısı 4'e Çıktı

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Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıkların yanı sıra 2 çocuk sanık hakkında da iddianame hazırlandı. Dava, 2 Ekim'de görülecek.

Kadıköy'de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi. Davada sanık sayısı 4'e çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi olayına ilişkin yargılandıkları ana dosya ile, olay günü sanıkların yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti. Dosyanın birleşmesiyle birlikte davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Duruşma 2 Ekim'de görülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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