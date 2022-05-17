Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesinden engelli vatandaşlara tatlı ikramı - Haberler

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulunup Engelliler Haftası'nı kutladı.

Diyarbakır'da yaklaşık 41 yıldır hayırsever 'Dermanbaba' kimliğiyle bilinen Yılmaz Acu öncülüğünde kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesinde toplanan görme ve fiziksel engelli vatandaşlarla hasbihal eden Acu ve Sıtkı Usta ailesinden Yusuf Altunbay, vatandaşlara tatlı ikramında bulunarak Sıtkı Usta ailesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi adına engelli vatandaşlara tatlı ikram eden Yusuf Altunbay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalığı için geldiklerini ifade etti. Altunbay, "Engelli kardeşlerimizin derneğinde onları ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk. Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız. Bütün vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması lazım. Engelli vatandaşlarımızın da Engelliler Haftası'nı kutluyoruz. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş ise, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olduğunu hatırlattı. Karakaş, "Bunu çeşitli etkinliklerle idrak ediyoruz. İlimizin kadayıf sektörünün güzide temsilcilerinden Sıtkı Usta ailesi karınca kararınca bedensel ve görme engelli üyesi arkadaşlarımıza böyle bir ikramda bulundular. Ben şahsım ve üyelerim adına Sıtkı Usta ailesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel