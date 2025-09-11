Haberler

Kaçkar Dağları'nda Kaybolan Yabancı Dağcılar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Rize'nin Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yapan iki Polonya uyruklu yabancı dağcı, dönüş yolunda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yapan iki yabancı uyruklu dağcı, dönüş yolunda rotalarını kaybederek kayboldu. Dağcılardan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yerel dağ rehberleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kaybolan turistlere ulaşabilmek için Kaçkarlar'ın sarp ve zorlu parkurlarında arama çalışması yürütüyor. Yetkililer, bölgede hava şartlarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların güvenliği için bölgeye izinsiz ve rehbersiz çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan yabancı uyruklu dağcıların Polonya uyruklu öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
