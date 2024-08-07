Antalya'da 15 yaşında kaçarak evlenen çift, 20 yıl sonra düğünlerini yaptı

Antalya'da 15 yaşında eşini ikna ederek baba evinden kaçan Ceylan Mumcu ve eşi Ünal Mumcu, o zaman yapamadıkları düğünü 20 yıl sonra yaptı. Evliliklerinin 20'nci yıl dönümündeki düğüne çiftin 4 çocuğu da katıldı. Mumcu çifti, "20 yıl önce evlendik, şimdi eğleniyoruz" yazılı davetiyelerini yakınlarına ulaştırarak yaptıkları düğünde doyasıya eğlendi.

Antalya'da yaşayan Ceylan (35) ve Ünal Mumcu (38) çifti, evliliklerinin 20'nci yılında 3 Ağustos 2024 tarihinde yıllar önce içlerinde kalan düğün hasretini sona erdirdi. "20 yıl önce evlendik, şimdi eğleniyoruz" yazdırdıkları davetiyelerini akrabalarına ve yakınlarına ulaştıran Mumcu çifti, 4 çocuğu eşliğinde düğününü gerçekleştirdi. Resmi nikahtan sonra Antalya'ya yerleştiklerini ifade eden Ceylan Mumcu, aslen Niğdeli olduklarını, ailelerinin Niğde'de yaşadığını belirtti.

15 yaşında zorla evlendirmeye çalıştılar, çözümü kaçarak buldu

35 yaşındaki Ceylan Mumcu, 15 yaşındayken ailesinin kendisini zorla başka bir kişiyle evlendirmek üzereyken bir kez gördüğü şimdiki eşine kaçalım dediğini ve kaçarak evlendiklerini aktardı. Ceylan, "15 yaşımdayken kaçarak evlenmiştik, çok şey içimizde kalmıştı, öyle olunca 20'nci yıla özel içimde kalan bu duyguyu sonlandırarak düğün yapmak ve gelinlik giymek istedim. 15 yaşında babam beni zorla evlendirmek istedi, nişan taktı. Nişanlıyken eşimle kaçtım. Nişanladığım taraf kötü olduğu için değil, hem benden yaşça büyük olduğu hem de istemediğim için kaçtım. İki taraflı evlenmek zorunda kaldım, ya eşimle ya da karşı tarafla evlenecektim. Bu yüzden eşimi tercih edip, eşimle kaçtım. İyi ki de kaçmışım diyorum. Böyle bir durum yaşayınca çok şey içimizde kaldı, çok erken başladık hayata. 4 çocuğumuz var, onlarla birlikte hayat mücadelesi veriyoruz" diye konuştu.

Bir hafta önce tanıştığı eşine kaçalım dedi

Eşiyle kaçmadan bir hafta önce tanıştıklarını anlatan Ceylan Mumcu, şöyle devam etti:

"Aynı köylüyüz, kız kardeşi benim okuldan arkadaşımdı. Ağabeyi olduğunu biliyordum. Onun dışında konuştuğumuz ya da görüştüğümüz olmadı. Kız arkadaşımı aradım, ağabeyinin ne yaptığını sordum, o da Mersin'de tatil yaptığını söyledi. Bir hafta içinde geldi, görüştük. Öbür tarafı istemediğim için kaçalım dedim. Benim fikrimdi, o da beni kırmadı. Bu şekilde bir maceraya atladık. Niğde'nin Azatlı köyünden eşimin çalıştığı Koyunlu köyüne kaçtık, uzun zaman orada kaldık, açıkçası saklandık. Çünkü babamlar bizi arıyordu. Zor zamanlar geçirdik, öncelikle dini nikahı kıydık, eşimin ailesinde teyzesinde bekar evinde kalıyorduk, ailem kabul ettikten sonra ailemin onayıyla resmi nikah kıydık, eşim askere gitti, ben ailesinin yanında kaldım. Eşim askerden gelince Antalya'ya yerleştik."

"Kaçtığım için pişman değilim"

Antalya'ya yerleşmeleriyle birlikte 4 çocuk dünyaya getirdiğini kaydeden Ceylan Mumcu, kendisinin aşçı eşinin ise tesisatçılık yaptığını dile getirdi. Mumcu, kaçma girişiminden hiç pişman olmadığını ama tek başına mücadele etmekten yorulduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"4 çocuğu tek başına büyütmek zor oluyor. Hem çalışıp hem evdeki sorumlulukları yerine getirmek kolay olmuyor. El birliğiyle hallediyoruz."

Davetiyeyi gönderdiğinde şaka sandılar

20 yıl sonra düğün yapma fikrinin de kendi aklına geldiğini açıklayan Ceylan Mumcu, geçtiğimiz yıl 20'inci yıl için özel bir organizasyon planlama fikrinden yola çıkarak, aklında kalan düğün programını gerçekleştirmek için harekete geçtiğini ifade etti. Mumcu, "Düğün yapacağım dedim, çok da ciddiye almadılar. İş ciddiye binince davetiyeyi çevreye göndermeye başladım, kimse inanmadı. 'İnternet üzerinden davetiye hazırladın, bize şaka yapıyorsun' denildi. Düğün organizasyonun yapılacağı yeri gönderdim, her şeyin hazır olduğunu belirttim, gelip gördüler ve şok oldular. Mazıdağı'nda bir kır düğünü yaptık, çok eğlenceliydi. 4 çocuğuyla düğün yapmak herkese nasip olmaz. Arkadaşlarına 'Annem babam evleniyor' diye duyurmuşlar, arkadaşları da çok şaşırdı. Çocuklarım için de ileri de anlatabilecekleri çok güzel bir hatıra oldu diye düşünüyoruz. Eşim başlarda acaba mı diyordu ama sonra onun da kafasına yattı. Normal karşıladı. Eşim de hep düğün isteği içinde olduğumu biliyordu. Arkadaşlarımız davul ekibi getirerek bize sürpriz yaptı, davulu elime alıp çaldım. Alkolsüz şampanya serüvenimiz oldu, eş dost akraba herkes geldi. Ailelerimiz Niğde'de yaşadığı ve sağlık sorunları olduğu için katılamadı."

Çevreye örnek oldular

Ceylan Mumcu'nun eşi Ünal Mumcu ise kaçarak evlenmeleri nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tek taraflı basit bir eğlenceyle düğün organizasyonunu geçekleştirdiklerini ve eğlenceli bir düğünün hep içlerinde ukde kaldığını ifade etti. 17 yaşında damat olduğunu söyleyen Mumcu, "Eşim 20'nci yılımızı kutlayalım dediğinde saçma mı olur diye düşündükten sonra hayata geçiremediklerimizi imkanımız doğrultusunda yapalım dedik. Gayet mutluyuz, sevgimizi sergiledik, millete de örnek olduk diye düşünüyorum. İlk başta biraz tedirgindik ama herkes normal karşıladı, onlara da eğlence çıktı. Arkadaşlarımız da biz de mi yapsak diye düşünmeye başladı. Kendimize geldiğimizde içimizde ukde kaldı dedik, eşim gelinlik giyememişti. Arkadaşlar da destek oldu. Takı töreni yapmadık. Fikir eşimden çıktı, ben cesaret edemiyordum. 17 yaşında bilemiyorsun, şimdi çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Oğullarının hayali gerçek oldu

Ailenin 11 yaşında olan oğlu Mustafa Emir Mumcu ise, "Eğlenceliydi, beraber oynadık, ortam da çok güzeldi. Küçükken hep düğününde annem ve babamın arabasının önünü kestim diyordum, şimdi gerçek oldu" dedi. - ANTALYA