Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi - Haberler

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Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi Van'da kaçak olarak avlanan avcılardan değişik tarihlerde ele geçirilen kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi.

Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

VAN - Van'da kaçak olarak avlanan avcılardan değişik tarihlerde ele geçirilen kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin değişik tarihlerde yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan çok sayıda avlanmada kullanılması yasak olan kafes ve tuzaklama malzemeleri ele geçirildi. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ve tuzaklama malzemeleri yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

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