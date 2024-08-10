Kablo Hırsızı Kameraya Yakalandı
Kilis'te, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen kablo hırsızlığı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Mahalleli, kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Kilis'te cadde üzerinde yaşanan kablo hırsızlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kilis merkeze bağlı Mehmet Şanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cadde üzerindeki kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, tepki gösterdi. - KİLİS