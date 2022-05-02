Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı - Haberler

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Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Ramazan bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokumla karşıladı. Bayram dolayısıyla kentte bulunan mezarlıkların girişine stantlar kuran Büyükşehir Belediyesi personeli, vatandaşları kapıda karşılayarak şeker, lokum ve kolonya ikram etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bayram, Yerel, Haberler

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