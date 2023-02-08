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Kabe'de Müslümanlar depremzedeler için dua etti

Yerel Haberler

Kabe'de Müslümanlar depremzedeler için dua etti

Umre için Kabe'de bulunan Türk vatandaşlar ve Müslümanlar depremzedeler için dua etti.

Umre için Kabe'de bulunan Türk vatandaşlar ve Müslümanlar depremzedeler için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 10 şehri ağır etkiledi. Binlerce binanın yakıldığı depremde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Kabe'de Müslümanlar ve Türk vatandaşları depremin vurduğu Türkiye için dua etti. - MEKKE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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