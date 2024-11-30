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Kaan Taşkın, Yılın Çevre Muhabiri Ödülünü Aldı

Kaan Taşkın, Yılın Çevre Muhabiri Ödülünü Aldı
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Global Avengers Awards 2024 töreninde İHA muhabiri Kaan Taşkın, 'Yılın Çevre ve Tarım Muhabiri' ödülüne layık görüldü. Törene katılamayan Taşkın'ın ödülünü meslektaşı Fazlı Çolak aldı.

Global Avengers Awards 2024 ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Kaan Taşkın, "Yılın Çevre Muhabiri" ödülüne layık görüldü.

Avengers.co tarafından düzenlenen törenle Global Avengers Awards 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Törende İHA muhabiri Kaan Taşkın, "Yılın Çevre ve Tarım Muhabiri" ödülünü aldı. Törene katılamayan Taşkın'ın yerine ödülü İHA muhabiri Fazlı Çolak aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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