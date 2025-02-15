Kaan Köse'den Eşsiz Ahşap Tespih: 154 Ağaç Türü Kullanıldı

Eskişehir'de 35 yıldır ahşap sanatları ile ilgilenen Kaan Köse, eşsiz bir esere imza attı. Kültür Bakanlığı Naht Sanatçısı olan Köse, 20 ila 25 yıllık bir koleksiyonun ürünü olan tespihi, 154 farklı ağaç türünden üretti.

Kaan Köse'nin uzun bir yapım sürecinden sonra ortaya çıkardığı 33'lük ve 99'luk tespihler toplamda 154 farklı ağaçtan yapıldı. Nadir parçalardan yapılan tespih dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Kaan Köse, bu tespihi para için yapmadığına değinerek, eserin kıymetini bilecek birine gitmesini istediğini dile getirdi. Yaklaşık 5 buçuk senedir tespih yapımı ile ilgilenen Köse, farklı türleri arka arkaya işlemenin zorluğuna dikkat çekerek her bir parçayı özenle işlediğini belirtti. Her ağacın farklı özelliklere sahip olması nedeniyle, bir tespihin yapımı 1 ila 1 buçuk ay sürüyor.

"Topladığım parçalar 2 günde toplanabilecek malzemeler değildir"

Yılların emeği olan ahşap koleksiyonuna pandemi döneminde 70 ila 80 yeni tür ağaç eklemesiyle koleksiyonunu genişlettiğini söyleyen Köse, "Bu tespihte 154 farklı parça olmasının anlamı; 33'lük ve 99'luk tespihte olması gereken belirli parçalar vardır. 99'luk tespihte imame ve hitame haricinde farklı parçalar da mevcuttur. 99'luk tespihte müezzinler dahil toplamda 112 parçadan meydana gelir. 33'lük tespihte ise toplamda 42 parça ağaç gerekmektedir. Tespihler bu parçalar dahilinde toplam 154 farklı ağaçtan yapıldı. Bütün parçalar farklı ağaçlardan yapıldığı için bu tespih farklıdır. Bugüne kadar bu kadar farklı çeşitten yapılmış bir 33'lük ve 99'luk tespih yok. Bu tespih 20 ila 25 yıllık bir çabanın sonucudur. Topladığım parçalar 2 günde toplanabilecek malzemeler değildir. Pandemi döneminde yapmış olduğum ahşap koleksiyonumun da buna çok büyük bir faydası oldu. Yurt dışından yaklaşık 70 ila 80 çeşit ağaç teminim olmuştu" dedi.

"Tespihleri tekrar yap deseler yapmam çünkü çok zahmetli bir iş"

Tespihin yapım sürecinde kullandığı bazı malzemelerin devamı olmadığını vurgulayan Köse, "Malzemeleri topladıktan sonra tek tespihi yapmam yaklaşık 1 ila 1 buçuk aya yakın sürüyor. Uzun sürmesinin sebebi kullanılan her ağacın özelliğinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Kullanılan türe göre ağacın sertliği ve özgül ağırlığı değişiyor ve bunları tek tek yapmanız gerekiyor. Farklı türleri arka arkaya işlediğiniz zaman sert ağaçta sorun olmuyor ama yumuşak ağaçta ağacın kendisine zarar verebiliyorsunuz. Bu malzemelerin bazıları devamı olmayan malzemelerdir. Tespihin nadirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum ve kıymet bulacağına inandığım birine gitmesini istiyorum. Bu eserin devamı yok, bir daha da yapılma ihtimali de yok. Ben bu tespihi para için yapmadığım için tekrar yap deseler yapmam çünkü çok zahmetli bir iş" diye konuştu. - ESKİŞEHİR