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Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Adli Tıp'a Getirildi

Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Adli Tıp'a Getirildi
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Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna teslim edildi. Yazgan, yüksek irtifa kampı sırasında yürüyüşe çıktığı esnada çığ altında kalmıştı.

Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yüksek irtifa kampı için 4 gün önce Erzurum'a gelen judo milli takımı sporcuları sabah kondisyon antrenmanı için yürüyüşe çıktıkları sırada Sultansekisi mevkisinde çığ altında kaldı. Çığ altında kalarak hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden alınarak ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Milli sporcunun cenazesinin uçakla Kocaeli'ne götürüleceği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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