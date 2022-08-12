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Johnson & Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak

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Johnson & Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak

ABD'li Johnson & Johnson firması 2023'te bebek pudrasının satışını durduracağını duyurdu.

ABD'li Johnson & Johnson firması 2023'te bebek pudrasının satışını durduracağını duyurdu.

ABD'li Johnson & Johnson firması, ürettiği bebek pudralarında kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle açılan davaların ardından 2023 yılında pudranın satışının durdurulacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tamamen mısır nişastası bazlı bir bebek pudrası portföyüne geçiş için ticari bir karar aldık" denildi.

Bebek pudralarının bilinen bir kanserojen olan asbest içerdiği nedeniyle tüketicilerden 38 bin davayla karşı karşıya kalan şirket, 2018'de Missouri Eyaleti'nde görülen davada talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı sebebiyle 22 kadına 4.7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ekim ayında yan kuruluşu LTL Management'ı devreden şirket, bekleyen davaları durdurmuştu. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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