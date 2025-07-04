John F. Kennedy Havalimanı'nda Capital One Lounge Açıldı

TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'te yer alan Capital One Lounge'un açılışını gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından biri olan Capital One ile Washington'da başlayan işbirliğini New York'a taşımış oldu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün işletmecisi JFKIAT ve Capital One işbirliğiyle hayata geçirilen Capital One Lounge'un işletmesini üstlendi. Yeni açılan bu lounge, şirketin Terminal 1'deki Primeclass Lounge ve Terminal 4'teki HelloSky Lounge'un ardından JFK Havalimanı'nda işlettiği üçüncü yolcu salonu oldu. TAV İşletme Hizmetleri, aynı zamanda Washington Dulles Havalimanı'ndaki Capital One Lounge'un da işletmesini yürütüyor. JFK Capital One Lounge'un açılış törenine, TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde ile TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand'ın yanı sıra havalimanının üst düzey yöneticileri katıldı.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand, "John F. Kennedy Havalimanı Capital One Lounge'un hayata geçirilmesinde Capital One ve JFKIAT ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu özel salon, yolcularımıza her adımda kesintisiz ve dünya standartlarında bir seyahat deneyimi sunma vizyonumuzu yansıtıyor. Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanan lounge; modern, ferah atmosferi, kapsamlı imkanları ve özenli hizmet anlayışıyla tanımlanıyor. Capital One ile olan iş birliğimizi JFK'e taşıyor olmaktan özellikle mutluyuz. Şili'den Japonya'ya, Fransa'dan Orta Asya'ya 21 ülkedeki operasyonel tecrübemiz ve Primeclass ile Extime gibi markalarımız, üst düzey seyahat deneyimini uçtan uca şekillendirmemizi mümkün kılıyor" dedi.

JFKIAT İcra Kurulu Başkanı (CEO) Roel Huinink, "Modern yolcuların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan Capital One Lounge'un açılışı, havayolu iş ortaklarımızın ayrıcalıklı hizmet arayan yolcuları için sunduğumuz hizmetleri iyileştirme ve Terminal 4'teki yolcu deneyimini geliştirme yönündeki kararlılığımızı yansıtıyor. Yerel kültürü yansıtan yiyecek-içecek seçeneklerinden New York'un ruhunu yansıtan özenli tasarıma kadar her ayrıntı; konfor, kolaylık ve aidiyet hissi sunmak amacıyla düşünülerek hayata geçirildi. Capital One ve TAV İşletme Hizmetleri ile birlikte böyle seçkin bir mekanı T4'e kazandırmaktan gurur duyuyoruz " dedi.

John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün üçüncü katında konumlanan Capital One Lounge, hem estetik hem de işlevselliği ön planda tutan bir anlayışla tasarlandı. Yolcular mimari detaylarla sanatsal dokunuşların buluştuğu bir ortamda ağırlanıyor. New York merkezli sanatçılar tarafından üretilen serigrafilerden heykellere, ahşap ve tuval üzeri çalışmalara kadar 40'tan fazla özgün eser salonda sergileniyor.

Yaklaşık 1250 metrekare alana sahip olan yolcu salonunda duş ve aile odaları yer alıyor. Yolcu salonu içinde New York'un ünlü kahve ve bagel markalarının yanı sıra kokteyl barı ve gurme peynir dükkanı Murray's bulunuyor. JFK Terminal 4 geçen yıl 27 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Terminal toplam ve 22 havayoluna hizmet veriyor. - İSTANBUL