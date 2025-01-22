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Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan: Ege ve Marmara Bölgesi Deprem Stresi Biriktiriyor

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan: Ege ve Marmara Bölgesi Deprem Stresi Biriktiriyor
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Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmara ve Ege bölgesindeki fay hatlarının stres biriktirdiğini ve olası büyük depremlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Aykan, zemin özelliklerine uygun yapıların önemini de belirtti.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi stres biriktiriyor" dedi.

Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, dün saat 23.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aykan, "Edremit Körfezi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremi üreten fay zonu, Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu bölgede Edremit Körfezi'nde 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem yaşanmıştı. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor. Edremit Körfezi'nde tarihi dönem içerisinde birçok yıkıcı deprem meydana geldi. 1944 tarihinde Edremit Körfezi'nin içinde 6.8 büyüklüğündeki deprem ile 37 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşmuş. Bu depremde 2 bin 200 taş evin yıkıldığı, 3 bin 100 evin ağır hasar gördüğü ve 73 kişinin hayatını kaybettiği yapılan çalışmalara göre tespit edilmişti" dedi.

"Zemine uygun yapılar yapılması gerekir"

"Edremit Körfezi'ndeki fayı deprem tehlike kaynağı olarak değerlendirmemiz gerekiyor" diyen Aykan, "Özellikle son yıllarda Ege kıyılarının farklı yerlerinde depremler meydana gelmektedir. 2020 yılında Sisam Adası'ndaki depremin etkisi ile İzmir'de yaşanan can kayıpları halen hafızalardaki yerini korumaktadır. 2020'de Sisam Adası'nda 6.6 büyüklüğünde deprem olmuş ve yaklaşık 80 kilometre uzakta İzmir'deki modern binalar bile yıkılmıştı. Bunun nedeni ise zemindi. Buradaki alüvyon zemin deprem dalgalarını çok hızlı iletiyor ve yapıları etkiliyor. Zemine uygun bina yapılmadığında binalarda çok büyük hasarlar oluyor ya da binalar yıkılıyor. Zemine uygun yapılar yapılması gerekir. Yapı stokunu depreme hazırlamamız gerekiyor. Bunun örneğini 2020'deki Sisam depreminde yaşadık. Tıpkı Marmara Denizi'nde olduğu gibi bu bölgede de büyük bir deprem bekleniyor. Mutlaka büyük deprem olacak. Bu bölgenin her yerinde, karada, Ege Denizi'nde 7'ye yakın büyük deprem oluşturabilecek faylar var" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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