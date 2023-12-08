Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen'den Naci Görür'e Yanıt: Kayseri'yi Tehdit Eden Büyük Depremler Öngörülmüyor

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kayseri ve diğer 18 il ile ilgili yaptığı deprem açıklamalarına cevap verdi. Evsen, Kayseri'nin tarihindeki en büyük depremin 6.2 olduğunu belirterek, 7 ve üzerinde depremlerin şu anda öngörülmediğini söyledi.

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün içerisinde Kayseri'nin de 18 il ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, Kayseri'nin tarihinde en büyük depremin 6.2 olduğunu söyleyerek, " Kayseri'yi tehdit eden faylarda 7 ve üzerinde depremlerin gerçekleşmesi şu anda öngörülmüyor" dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 ve üzerinde deprem oluşturma kapasitesi olan ve içerisinde Kayseri'nin de bulunduğu 18 ili uyarıp, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" açıklamalarına Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen'den cevap geldi. Evsen, "Naci Görür hocam içerisinden fay geçen 18 şehri açıkladı ve bu şehirlerin içerisine Kayseri'yi de dahil etti. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından içerisinden fay geçen şehirler projeksiyonuna göre Kayseri de içerisinden fay geçen bir şehir. Kayseri de aktif depremlerin olduğu bir şehir. Bu konuda herhangi bir itirazımız söz konusu değil. Naci hocam açıklamasının daha sonraki kısımlarında bu içerisinden fay geçen şehirleri sayarken buralarda deprem büyüklüklerinin 7'den daha büyük olabileceğini, akıbetlerinin Kahramanmaraş ve Hatay gibi olabileceğini söyledi. Söyledikten sonra ülke genelinde bir infiale sebep oldu. Kayseri'de de 7'den büyük daha büyük bir deprem olacağı şeklinde açıklaması Kayseri halkını da huzursuz etti. Anlaşılan o ki, Naci hocama ülkemizin değişik şehirlerinden eleştiriler geldi ve bu eleştiriler neticesinde önceki açıklamalarına binaen yeni bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamasında da bu deprem büyüklükleriyle ilgili olarak, 'ben raporları, yayınları, bu derlemeleri, jeoloji mühendisleri odasının kendi raporundan aldım. Kendimin değil' şeklinde oldu. Biz biliyoruz ki; Kayseri içerisinden fay geçen şehirlerin arasında ama Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri'de 2021 yılında raporlama yapıldı. Bu raporlamaya göre Kayseri'nin hem aletsel dönem kayıtları hem tarihi dönem kayıtları kayıt altına alıp rapor şeklinde de yer aldı. Neticede Kayseri'de muhtemel 6.5 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor. Bu raporu biz zaten daha okumuştuk. Hocam bu konuyu gündeme getirdikten sonra bir kez daha baktık ve yanılmadığımızın farkına vardık" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'yi tehdit eden faylarda 7 ve üzerinde depremlerin gerçekleşmesi şu anda öngörülmüyor"

Kayseri'nin tarihinde en büyük depremlerin 1717 ve 1835 yıllarında yaşandığını kaydeden Evsen, bu depremlerin 6.2 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Evsen, "Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Kayseri'de muhtemel olabilecek deprem büyüklüğü 6.5 olarak bir öngörü var. Hocam sanki burada dikkatsiz davranarak bu konuyu atlamış olabilir. İçerisinden fay geçen bütün şehirlerin tamamında 7 ve üzerinde deprem olacağı şeklinde açıklaması genelinde kabul görmedi. Kabul görmeyen şehirlerden bir tanesi de Kayseri. Kayseri şehrinin aletsel ve tarihi dönem kayıtlarını incelediğimizde şu ana kadar gerçekleşmiş 1717, 1835 depremleri 6.2 büyüklüğünde depremler. Onda da biraz daha relaks davranarak 6.5 büyüklüğüne kadar değerlendirme yapmış. Bu Naci hocamın söylediklerinden tamamen farklı. Sanki Naci hocam buradaki ayrıntıyı dikkatlerinden kaçırmış diye düşünüyorum. Kayseri'yi tehdit eden faylarda 7 ve üzerinde depremlerin gerçekleşmesi şu anda öngörülmüyor" diye konuştu. - KAYSERİ