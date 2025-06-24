Japonya, Topraklarında İlk Füze Denemesini Gerçekleştirdi

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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Kuzey Kore ve Çin'in artan askeri varlığına karşı ülke topraklarında ilk kez kısa menzilli Type-88 gemisavar füzesini test etti. Deneme Hokkaido'daki Shizunai Askeri Üssü'nde gerçekleştirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), ilk kez Japonya topraklarında füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Deneme kapsamında karadan fırlatılan kısa menzilli Type-88 gemisavar füzesinin test edildiği bildirildi.

Kuzey Kore ve Çin'in artan askeri varlığı Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya ilk kez ülke topraklarında füze denemesi gerçekleştirdi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) yapılan açıklamada, 1. Topçu Tugayı'nın Hokkaido'daki Shizunai Askeri Üssü'nde yaptığı atış tatbikatı kapsamında karadan fırlatılan kısa menzilli Type-88 gemisavar füzesinin test edildiği belirtildi. Test atışında Hokkaido'nun güney kıyılarının yaklaşık 40 kilometre açığında bulunan insansız bir botun hedef alındığı aktarılırken, sonuçlara dair incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

SDF, daha önce aralarında ABD ve Avustralya'nın bulunduğu askeri müttefiklerin topraklarında füze denemeleri gerçekleştirmişti. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada, alan darlığı ve güvenlik endişelerine rağmen, "son yıllardaki ciddi güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak" Japonya'da füze eğitimleri yapılmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığını ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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