Japonya İklim Gözlem Uydusunu H2A Roketiyle Yörüngeye Gönderdi

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Japonya, H2A roketi ile iklim gözlem uydusunu başarıyla yörüngeye fırlattı. Bu, H2A'nın 50'nci ve son uçuşu olurken, H3 roketinin daha düşük maliyetle daha fazla yük kapasitesi sunacağı belirtildi.

Japonya'ya ait bir iklim gözlem uydusu, ülkenin amiral gemisi roketi H2A'nın 50'nci ve son uçuşuyla başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Japonya'ya ait bir iklim gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi. Uyduyu taşıyan H2A roketi yerel saatle 01.33'te Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, uydunun yaklaşık 670 kilometre yükseklikte roketten ayrıldığı ve güneş panellerini açarak çalışmaya başladığı bildirildi. Ülkenin uzay programında 2001 yılından bu yana kullanılan H2A roketinin bu görev kapsamında 50'nci ve son kez fırlatıldığı kaydedilirken, H2A'nın yerini daha düşük fırlatma maliyetleri ve daha fazla yük kapasitesi sunan H3 roketinin alacağı aktarıldı.

H3 roketinin ilk fırlatma denemesi başarısız olmuştu

H3 roketinin Mart 2023'te yapılan ilk fırlatma denemesi ikinci aşama motorundaki bir arıza nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Fırlatmadan dakikalar sonra rokete kendini imha talimatı verilmişti. H3 roketi, sonraki 4 denemede başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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