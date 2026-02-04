Haberler

Japonya'da yoğun kar yağışında can kaybı 35'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı ise 358'e yükseldi. En fazla ölüm Niigata eyaletinde gerçekleşti.

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı ise 358'e yükseldi.

Japonya'da 20 Ocak itibariyle etkisini gösteren yoğun kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) yayınladığı son verilere göre şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Niigata 12 kişi ile en fazla ölümün yaşandığı eyalet olurken, onu 7 ölüm ile Akita, 5 ölüm ile Yamagata ve 4'er ölüm ile Hokkaido ve Aomori eyaletleri izledi. Ayrıca Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinden de 1'er ölüm bildirildi. Ülke genelinde 126'sı ağır, 232'si hafif olmak üzere 358 kişinin yaralandığı de aktarıldı. Ölümlere dair detay verilmezken, yerel medya kar yığınlarını temizlemeye çalışırken çatılardan düşerek yaşamını yitirenler olduğunu aktardı.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, Aomori'nin bazı köylerinde rekor seviyeye ulaşarak 4.5 metreye çıktı.

En az 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı

Japonya'nın farklı kesimleri 20 Ocak'ta şiddetli kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişti. Hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, ülkenin birçok bölgesinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar meydana gelmişti. FDMA'dan 2 Şubat'ta yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 27'ye ulaştığı bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu