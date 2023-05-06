Japonya'daki 6.5'lik depremde 1 kişi öldü

Japonya'nın Iskikawa eyaletinde dün meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen ve Niigata, Toyoma, Fukui ve Fukushima eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hissedilen 6.5 büyüklüğündeki depremde bilanço belli oldu. Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişini yaralandığı açıklandı. Ishikawa eyaletindeki Suzu şehrinde en az 6 binanın çöktüğü tespit edilirken, bazı bölgelerde geçici su kesintileri yaşandı. Ayrıca Suzu şehrindeki bir bölgede deprem etkisiyle toprak kayması da yaşandı.

Dün yaşanan depremde tsunami riskinin oluşmadığı açıklanmış, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kıyı kesimlerinde deniz seviyelerinde değişimler yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Ishikawa Eyaleti'ndeki Shika Nükleer Santralinin işleyişinde anormallik tespit edilmediği ifade edilmişti. - TOKYO