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Japonya'da Yeni Yıl Mezadında Mavi Yüzgeçli Orkinos 1,3 Milyon Dolaara Satıldı

Japonya'da Yeni Yıl Mezadında Mavi Yüzgeçli Orkinos 1,3 Milyon Dolaara Satıldı
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Japonya'nın Toyosu Balık Hali'nde yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, 207 milyon yen (yaklaşık 1,3 milyon dolar) fiyata satıldı. Bu, 1999'dan bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kaydedildi.

Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara alıcı buldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali, yeni yılda düzenlenen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Balıkçılar, Japonya ve dünyanın farklı bölgelerinden tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için kıyasıya yarıştı. Bu yılki balık mezatında en yüksek fiyat ise Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan ve 207 milyon yene (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satılan 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu.

Dev balığa bir gıda firması tarafından verilen fiyat, 1999 yılında söz konusu alanda veri tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında yapılan balık mezatında, Aomori eyaleti açıklarında yakalanan 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 333.6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) rekor fiyata satılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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