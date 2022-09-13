Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

Yerel Haberler

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' olarak bilinen Mikizo Ueda, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' olarak bilinen Mikizo Ueda, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya'nın Nara kentinde, "yaşayan en yaşlı erkek" Mikizo Ueda'nın 112 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 1910 yılında doğan Ueda'nın 9 Eylül'de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayatını kaybetmişti. Tanaka'nın ölümüyle, Japonya'da yaşayan en yaşlı insan unvanı Osaka eyaletindeki 115 yaşında olan Fusa Tatsumi'ye geçmişti.

Öte yandan, 116 yıl 54 gün yaşayan ve Haziran 2013 yılında hayatını kaybeden Jiroemon Kimura, "en uzun yaşayan erkek" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı 9 Eylül Japonya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title