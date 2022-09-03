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Japonya'da turistlere rehberli tur zorunluluğu kaldırıldı

Yerel Haberler

Japonya'da turistlere rehberli tur zorunluluğu kaldırıldı

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında turistlerin yalnızca rehberli turlarla ülkeye girmesine izin verilirken, Çarşamba günü itibariyle bireysel turistlerin de ülkeye giriş yapabileceği açıklandı.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında turistlerin yalnızca rehberli turlarla ülkeye girmesine izin verilirken, Çarşamba günü itibariyle bireysel turistlerin de ülkeye giriş yapabileceği açıklandı. İstedikleri yere bireysel olarak seyahat edebilecek turistlerden yalnızca bir seyahat acentesi aracılığıyla rezervasyon yapmaları istenecek.

Covid-19 salgını nedeniyle uyguladığı sıkı sınır tedbirleri ile gündeme gelen ve diğer gelişmiş ülkelerin aksine bireysel turist yasağını sürdüren Japonya, birçok gezginin beklediği haberi sonunda verdi. Şimdiye dek deniz aşırı ülkelerden gelen turistlere "rehberli bir tura katılma" şartı koşan Japonya Turizm Ajansı, yabancı turistlere yönelik yönergelerini revize etti. Hükümetin, Çarşamba gününden itibaren yabancı turistlerin rehberli bir tura katılmadan Japonya'ya girmesine izin vereceği açıklanırken, seyahatlerini özgürce planlayabilecek turistlere yalnızca bir seyahat acentesi aracılığıyla rezervasyon yapma şartı koşulacağı bildirildi. Aracı acente aracılığı ile yerel bir iletişim hattı elde edecek turistlerin, rehber olmaksızın istediği şekilde seyahat planı yapabileceği, ancak maske gibi tedbirlere tabi olacağı bildirildi. Ülkeye gelecek bireysel turistlerden, rezervasyon yapan seyahat acentelerinin sorumlu olacağı belirtildi.

Başbakan Kishida sinyali vermişti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sınır tedbirlerini G-7 ülkeleri ile işbirliği içerisinde hafifletme kararı aldıklarını bildirmişti. Kishida, "Dünyanın birçok bölgesinde uluslararası etkileşimlerin ilgi çektiğine tanık oluyoruz. Bu doğrultuda 7 Eylül itibariyle günlük yolcu giriş limitini 50 bine çıkarıyoruz" sözleri ile yabancı turistlerin rehberli turlarla Japonya'ya girişini şart koşan sınırlamayı da hafifletmeyi planladıklarını ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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