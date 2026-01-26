Haberler

Japonya'da kar esareti

Japonya'da kar esareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle uçak ve tren seferleri iptal edildi. 7 bin yolcu New Chitose Havalimanı'nda mahsur kalırken, 130 bin kişi de aksayan tren seferlerinden etkilendi. Kar kalınlığı Sapporo'da 54 cm'ye ulaştı, en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle uçak ve tren seferlerinin iptal edilmesinin ardından 7 bin yolcu geceyi New Chitose Havalimanı'nda geçirdi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; New Chitose Havalimanı'ndan yapılması planlanan en az 56 uçuş ile havalimanını Sapporo, Asahikawa ve Hakodate şehirlerine bağlayan yaklaşık 500 tren seferi şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edildi. 7 bin yolcu New Chitose Havalimanı'nda mahsur kalarak geceyi havalimanında geçirirken, aksayan tren seferlerinden toplamda 130 bin kişinin etkilendiği açıklandı. Ulaşımda yaşanan aksamaların kısmi olarak bugün de devam ettiği bildirildi. Hokkaido Valiliği, son 24 saatte Sapporo şehrinde kar kalınlığının 54 cm'ye ulaştığını açıklarken, bu miktarın Ocak ayında şimdiye dek görülen en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

En az 4 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın farklı kesimlerinde geçen hafta itibariyle etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), Niigata eyaletindeki Uonuma ve Sado şehirlerinde birer kişi ve aynı eyaletteki Nagaoka şehrinde 2 kişi olmak üzere en az 4 kişinin kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı