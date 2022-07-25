Japonya'da maymun saldırısında 8 kişi yaralandı

Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişi vahşi maymunların saldırısına uğrayarak yaralandı.

Japonya'nın batısındaki Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu 8 bölge sakini, çevredeki ormanlık alanlardan şehir merkezine gelen maymunların saldırısına uğradı. Eyalet merkezi Yamaguchi yönetiminden yapılan açıklamada, Pazar sabahı bir apartman dairesine camı kırarak giren maymunun dairede yaşayan 2 kadını bacağından ısırdığı açıklandı. İlerleyen saatlerde aynı bölgedeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireye giren maymunun ise başka bir kadını elinden yaraladığı bildirildi. Aynı saatlerde bölgede yürümekte olan bir başka kadına da arkasından maymun saldırdığı kaydedilirken, bölgede ikamet eden 2 farklı kadın ve 2 erkek şahsı da maymunların ısırdığı açıklandı. Son gelişmelerle birlikte Temmuz ayının başından bu yana bölgeden bildirilen maymun saldırılarının sayısı 38'e yükseldi. Saldırıların ardından bölge sakinlerine tetikte olma çağrısı yapan yetkililer, kent merkezindeki maymunları yakalamak için harekete geçti.

Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde gerçekleşen maymun saldırıları bu ay başında kamuoyuna yansımış, aralarında bir bebek ve çocukların da olduğu birçok bölge sakininin vahşi maymunlar tarafından yaralandığı bildirilmişti. Halka pencerelerini açık bırakmama çağrısı yapan yerel otoriteler, bölgeye önleyici tuzakların yerleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca, halka maymun saldırısı riskine dikkat çeken broşürlerin dağıtıldığı belirtilmişti. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Yerel